Филолог Пестова отметила, что ИИ может привести к ослаблению навыков владения языком

Использование нейросетей для создания текстов становится все более популярным. Кандидат филологических наук и старший научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН Анна Пестова поделилась с Life.ru своими мыслями о том, как искусственный интеллект влияет на русский язык.

По словам эксперта, отличить текст, написанный нейросетью, от текста, созданного человеком, становится все сложнее. Привычные признаки сгенерированного текста, такие как отсутствие метафор и иронии, могут быть ошибочны. Стилистику можно «оживить», подобрав нужный запрос.

Пестова считает, что искусственный интеллект действительно может привести к ослаблению навыков владения языком, если мы позволим ему думать и писать за нас. Школьники перестают писать сочинения, копирайтеры — искать точные слова, журналисты — проверять факты. Все эти функции делегируются нейросетям, а наши собственные навыки при этом постепенно утрачиваются.

«Обедняет ли ИИ язык? Мне кажется, вопрос нужно ставить иначе. Обедняет ли он наше владение языком? Конечно да — если мы позволяем ему думать и писать за нас», — подчеркивает собеседница.