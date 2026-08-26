Филолог Пахомов предсказал изменения в русском языке к концу XXI века

Научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН, председатель филологического совета «Тотального диктанта» Владимир Пахомов рассказал «Известиям» о возможном изменении русского языка к концу XXI века. По его мнению, упрощение системы гласных может привести к тому, что речь будет звучать как рэп.

Пахомов отметил, что в русском языке система гласных упрощается, а система согласных усложняется. Он подчеркнул, что количество гласных в древнерусском языке было больше, чем сейчас. Филолог предположил, что к концу XXI века произношение изменится настолько, что гласные звуки станут очень короткими.

Кроме того, Пахомов указал на тенденцию к аналитизму в грамматике. Он отметил, что наблюдается постепенное исчезновение склонения географических названий. Однако пока в образцовой речи склонение все еще требуется.

Ранее эксперт Минпросвещения России, профессор филологического факультета РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская допустила, что словом года в России станет «нишевый». Она отметила, что количество употреблений этого слова в 2025 году превысило 60 тысяч.