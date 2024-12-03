Фигурист Траньков посоветовал падать на бок при катании на коньках
Зимой катание на коньках становятся одной из основных сезонных забав. Как не получить травму во время этого опасного занятия, тренер по фигурному катанию, фигурист Максим Траньков рассказал в беседе Pravda.Ru.
По словам спортсмена, очень важно научиться правильно падать. Подобная ситуация не редкость как для новичков, так и для опытных конькобежцев.
Главное правило — падать нужно на бок. Именно в этом случае риск травм будет минимальным, кроме того, к минимуму сводится возможность порезаться о лезвие коньков, добавил сайт sibdepo.ru.
Кроме того, не стоит пренебрегать защитой: наколенниками, налокотниками и шлемом.