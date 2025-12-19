Фестиваль «ЗиМАРТ» начал свою работу в историко-культурном центре «Старый Сургут»

В историко-культурном центре «Старый Сургут» начался фестиваль «ЗиМАРТ», посвященный Новому году. Участников мероприятия ждали шоу-программа и зимние забавы: горки, каток и ледяные фигуры, написал сайт surgutinform.ru .

Открытие фестиваля началось с выступлений героев русских сказок и былин, среди которых были Иван Царевич, Баба Яга и Кощей Бессмертный. Специальными гостями стали Дед Мороз и Снегурочка. На площади собрались сотни жителей, которые остались в восторге от праздника.

Посетители отметили, что мероприятие создает предновогоднее настроение и интересно для детей. Они подчеркнули важность таких праздников для поддержания духа и сплоченности города.

Фестиваль проводится уже 20 лет, и в этом году организаторы подготовили множество развлечений для детей и взрослых. Мастера из Тюмени создали ледовые фигуры, изображающие героев народных сказок, а также обустроили горку и каток.

Директор ИКЦ «Старый Сургут» Елена Галеева рассказала, что ближе к солнцестоянию появятся новые мероприятия: катание на упряжке с собаками, игровые программы у елки на открытом воздухе, мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и сувениров, краеведческие программы и экскурсии по центру.

Подробности о программе фестиваля можно найти на официальном сайте ИКЦ или в их паблике. Фестиваль «ЗиМАРТ» продлится до 11 января включительно.