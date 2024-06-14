Фестиваль WOOF в поддержку животных из приютов проведут в Москве

В Москве пройдет Фестиваль WOOF, который направлен на поддержку животных из приюта. Об этом рассказали организаторы мероприятия.

Фестиваль будет проходить в выходные, 15 и 16 июня, в пространстве «Хлебозавод № 9». Там соберутся почти 100 собак и 200 кошек, которые надеются найти себе новую семью и дом.

Фото: фотограф Мария Рассказова, приют Getdog

На фестивале будет организована развлекательная программа и розыгрыши. Также все желающие могут помочь приютам подарками. В частности, им всегда требуется корм, пеленки, лотки, наполнители, миски.

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