Фестиваль воздухоплавания пройдет в Нижнем Новгороде с 16 по 19 августа

Традиционный фестиваль воздухоплавания «Приволжская фиеста» откроется в Нижнем Новгороде 16 августа. Он продлится до 19 августа, сообщило НИА «Нижний Новгород».

В мероприятии примут участие команды из Московской, Псковской, Калужской, Владимирской, Ярославской, Костромской областей и других регионов России. Всего над городом и областью будут летать 23 аэростата.

Отмечается, что кульминацией фестиваля станет вечернее свечение аэростатов.