Фестиваль уральских пельменей проведут в Челябинске 14 декабря

В Челябинске 14 декабря пройдет Фестиваль уральских пельменей. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Минсельхоз региона.
Фольклорно-гастрономическое мероприятие проведут в парке Юрия Гагарина. В его рамках предусмотрена ярмарка, на которой можно будет купить и попробовать не только пельмени, но и продукцию местных фермеров.
Как добавил RT, для гостей предусмотрена и развлекательная программа. В частности, их ждут конкурсы и соревнования по лепке пельменей.
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