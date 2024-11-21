Фестиваль уральских пельменей проведут в Челябинске 14 декабря

В Челябинске 14 декабря пройдет Фестиваль уральских пельменей. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на Минсельхоз региона.

Фольклорно-гастрономическое мероприятие проведут в парке Юрия Гагарина. В его рамках предусмотрена ярмарка, на которой можно будет купить и попробовать не только пельмени, но и продукцию местных фермеров.

Как добавил RT, для гостей предусмотрена и развлекательная программа. В частности, их ждут конкурсы и соревнования по лепке пельменей.