Фестиваль уличных театров «Флюгер» проведут в Перми

Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми 9–10 августа. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на сайт пермского центра по реализации проектов в сфере культуры.
В сообщении отмечается: «Улицы Перми снова станут сценой: актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией».
Организаторы подготовили обширную программу, которая включает в себя спектакли, перформансы и шоу. На мероприятие съедутся коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, написал RT.
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