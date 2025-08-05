Фестиваль уличных театров «Флюгер» проведут в Перми

Фестиваль уличных театров «Флюгер» пройдет в Перми 9–10 августа. Об этом сообщил URA.RU со ссылкой на сайт пермского центра по реализации проектов в сфере культуры.

В сообщении отмечается: «Улицы Перми снова станут сценой: актеры на ходулях, барабаны, акробаты, куклы и огонь заполнят город живой энергией».

Организаторы подготовили обширную программу, которая включает в себя спектакли, перформансы и шоу. На мероприятие съедутся коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону, написал RT.