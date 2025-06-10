Фестиваль «Пушкин без границ» собрал более 20 тысяч гостей в Большом Болдино

Более 20 тысяч человек посетили Большой международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» в Большом Болдино, который проходил с 6 по 8 июня. Согласно информации, опубликованной на сайте pravda-nn.ru, в рамках фестиваля состоялось 15 концертных выступлений и около десяти спектаклей.

Участниками фестиваля стали муниципальный камерный хор «Нижний Новгород», Нижегородский русский народный оркестр имени В. А. Кузнецова, камерный оркестр «Солисты Нижнего Новгорода», фолк-группа Vdome и фольклорный ансамбль «Комонь», сообщил RT.

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