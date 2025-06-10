Фестиваль «Пушкин без границ» собрал более 20 тысяч гостей в Большом Болдино

Более 20 тысяч человек посетили Большой международный фестиваль искусств «Пушкин без границ» в Большом Болдино, который проходил с 6 по 8 июня. Согласно информации, опубликованной на сайте pravda-nn.ru, в рамках фестиваля состоялось 15 концертных выступлений и около десяти спектаклей.