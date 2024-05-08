Фестиваль коренных народов Севера пройдет в Петербурге этим летом | 360°

Общество 08 мая 2024, 15:15 Фестиваль коренных народов Севера пройдет в Петербурге этим летом

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Фестиваль коренных народов Севера «Сказка Арктики» пройдет этим летом в Парке 300-летия в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург» со ссылкой на пресс-службу аппарата вице-губернатора города ВладимираКнягинина.

Мероприятие состоится 6 июля и будет приурочено ко Дню семьи, любви и верности. Главным событием фестиваля станет театральное представление «Сказки народов Севера», которое расскажет о мифах и преданиях.

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Отмечается, что гости мероприятия смогут покормить живых северных оленей и поучаствовать в творческих мастер-классах.