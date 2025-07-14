Фестиваль «Город добрых соседей» собрал более трех тысяч жителей Сургута

Масштабный фестиваль «Город добрых соседей» прошел в Сургуте, объединив более трех тысяч горожан. Мероприятие состоялось в городском парке культуры и отдыха,, написал muksun.fm.
Участникам фестиваля были представлены разнообразные интерактивные площадки, выставки, конкурсы и лотереи. Представителями Федерации Ушу были организованы мастер-классы, а инструкторами фитнес-клубов проводились танцевальные мероприятия, подарившие посетителям заряд позитива и энергии.
Заместитель мэра Сургута Виталий Малыхин подчеркнул социальную значимость подобных мероприятий, отметив, что городская среда создается усилиями самих жителей, и активная гражданская позиция горожан способствует процветанию и развитию города.
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