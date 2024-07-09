Фестиваль «Горький fest» начнется в Нижнем Новгороде 12 июля

Восьмой ежегодный фестиваль нового российского кино «Горький fest», который считается одним из ключевых кинематографических событий в стране, состоится в Нижнем Новгороде с 12 по 18 июля. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на организаторов.

Тематика фестиваля текущего года посвящена сказочному жанру, который пользуется необычайной популярностью и демонстрирует выдающиеся результаты в национальном кинопрокате. В рамках мероприятия пройдут образовательные и деловые встречи, ориентированные на сказочную тематику.

Конкурсная программа фестиваля включает в себя 20 фильмов различных форматов и жанров, в том числе короткометражные, полнометражные, игровые и документальные. В состав жюри вошли такие известные личности кинематографа, как продюсер и режиссер Юрий Мороз, режиссер-сценарист Анна Меликян, актриса Юлия Александрова, оператор Денис Аларкон Рамирес, композитор Райан Оттер и Василий Степанов, кинокритик и главный редактор журнала «Сеанс».