Фестиваль джаза «Осень в Швейцарии» проведут в Нижнем Новгороде

Джазовый фестиваль «Осень в Швейцарии» в Нижнем Новгороде пройдет с 6 по 8 сентября 2024 года. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой, а администрацию парка.

Каждый день фестиваля будет посвящен определенной теме: «Юмористический джаз», «Женский джаз-вокал» и «Классический оркестровый джаз».



Ожидается, что в мероприятии примут участие около 20 музыкальных коллективов, оркестров и исполнителей из разных городов. На сцене парка «Швейцария» можно будет увидеть Даниила Крамера, Вову Че Морале, Фатине Притулу, Варвару Убель, Alex Band, Татьяну Гуляеву, Игоря Бутмана с Московским джазовым оркестром, а также другие музыкальные группы из Беларуси и ЛНР.