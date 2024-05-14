Фестиваль добровольческих организаций пройдет 17 мая в Нижнем Новгороде | 360°

14 мая 2024, 16:56
Фестиваль добровольческих организаций пройдет 17 мая в Нижнем Новгороде
Школьный фестиваль добровольческих организаций «Калейдоскоп дружбы» пройдет 17 мая в Нижнем Новгороде. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на пресс-службу администрации города.
Участие в мероприятии примут 500 человек. Фестиваль откроет торжественная линейка с исполнением гимна России, затем участники отправятся в образовательные секции. На главной сцене пройдет награждение самых активных лидеров.
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Отмечается, что гости фестиваля смогут сделать доброе дело и поучаствовать в благотворительных акциях.
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