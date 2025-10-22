Фермер Мельниченко рассказал, что перекупщики стирают маркировку с яиц и выдают их за домашние

На рынках нередко можно встретить торговые точки, где продаются овощи, фрукты и молочные продукты. Как отличить настоящие деревенские товары от тех, что перекупщики покупают у оптовиков, рассказал уральский фермер Василий Мельниченко в беседе с сайтом KP.RU .

«Тот, кто знает вкус настоящего продукта, всегда отличит. Я вот отличу натуральную сметану от той, где есть пальмовое масло», — отметил эксперт.

Говоря о куриных яйцах, он назвал яркие желтки признаком домашнего производства. А вот размер, по словам фермера, значения не имеет, так как он зависит от самой курицы.

Как пояснил специалист, грязная скорлупа не всегда указывает на натуральность. Так, перекупщики могут брать дешевые фабричные яйца, стирать с них маркировку и выдавать продукцию за домашнюю.