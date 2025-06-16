Фермер Лысенков одобрил идею по стабилизации цен на «борщевой набор»
Заключение долгосрочных контрактов для стабилизации цен на «борщевой набор» может быть полезным как для поставщиков, так и для торговых сетей. Об этом заявил специалист по органической продукции Андрей Лысенков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Однако фермер подчеркнул, что в реализации предложения есть различные детали, которые необходимо проработать.
«Это достаточно распространенная мировая практика. Это так называемые форвардные контракты, когда контрактуются урожаи будущего года», — пояснил эксперт.
Он указал на множество моментов и аспектов, требующих пристального внимания: цены, страхование, урожайность или ее отсутствие, колебания стоимости, нюансы хранения продукции.