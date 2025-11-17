Фермер Испирян предложил выращивать на подоконнике микрозелень

Выращивание овощей и фруктов на подоконнике становится все более популярным. Это не только интересно, но и полезно, ведь собственная зелень и овощи всегда свежие и экологически чистые. Советами по созданию домашнего огорода поделился зампредседателя Ассоциации «Народный фермер» Бабкен Испирян в беседе с Life.ru .

По словам эксперта, с учетом подсветки можно выращивать различные продукты на подоконнике в любое время года.

«Я бы первым делом посоветовал попробовать выращивать или микрозелень, или какую-то зелень, потому что выращивать ее гораздо проще. Микрозелень совсем просто: она чуть-чуть обросла, и ее можно сразу употреблять», — отметил специалист.

Как пояснил фермер, полученный положительный опыт станет стимулом для дальнейшего экспериментирования. После можно перейти к помидорам, огурцам, перцам и даже лимонам.