Фермер Балаев заявил о необходимости развивать инфраструктуру в сельской местности

По его словам, не стоит насильно возвращать людей из городов в сельскую местность, нужно создать условия, чтобы те, кто сейчас живут на селе, хотели там остаться.

«Если у вас с детства налажено что-то с сельской жизнью, то вы все-таки захотите туда вернуться, даже если вы где-то отучились», — сказал собеседник.

Балаев описал современную деревню такой, где есть люди с интернетом и своей машиной. У них есть возможность съездить в кафе, получить другие услуги и вернуться к себе домой, не чувствуя нужды в чем-то.