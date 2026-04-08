Фенолог Любов спрогнозировал возвращение холодов в мае

Доцент Нижегородского государственного университета, фенолог Михаил Любов в интервью РИА «Новости» сообщил, что в первой половине мая в европейской части России ожидаются «черемуховые» холода с заморозками.

По словам эксперта, традиционные майские холода будут, и это нормальное явление, когда температура в темное время суток понижается до 0 градусов и чуть ниже. В течение дня температура воздуха будет подниматься до положительных значений, отметил сайт URA.RU.

Михаил Любов подчеркнул, что представление о том, что после первых мартовских теплых дней температура будет только повышаться, не соответствует природным реалиям. Весной наблюдается чередование теплых и холодных периодов: за волной потепления следует похолодание, затем снова повышение температуры.

При этом с течением времени интенсивность холодных волн уменьшается, и к июню они практически полностью прекращаются.