Фелинолог посоветовала не кормить кошек соленой едой
Ангелина Сиротина, специалист по домашним кошкам, предостерегла от кормления питомцев икрой. Эксперта процитировала радиостанция «Говорит Москва».
Сиротина рекомендовала исключить из рациона кошки соленые продукты. По ее словам, красная рыба — достаточно жирный продукт, который может не подойти кошке. Икра же является соленым продуктом, поэтому она категорически недопустима для кошек.
«Красная рыба, в принципе, является достаточно жирным продуктом, и кошке он может не подойти. <…> Икра вообще исключена. Это соленый продукт. Поэтому соленая красная икра кошкам недопустима. В принципе, икра кошке не нужна», — рассказала Сиротина.
Она посоветовала давать им нежирную белую рыбу в отварном виде.