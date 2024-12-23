Фелинолог посоветовала не кормить кошек соленой едой

Сиротина рекомендовала исключить из рациона кошки соленые продукты. По ее словам, красная рыба — достаточно жирный продукт, который может не подойти кошке. Икра же является соленым продуктом, поэтому она категорически недопустима для кошек.

«Красная рыба, в принципе, является достаточно жирным продуктом, и кошке он может не подойти. <…> Икра вообще исключена. Это соленый продукт. Поэтому соленая красная икра кошкам недопустима. В принципе, икра кошке не нужна», — рассказала Сиротина.

Она посоветовала давать им нежирную белую рыбу в отварном виде.