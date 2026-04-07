Фелинолог Пономарева рассказала про особенности содержания гибридных пород кошек

В России растет популярность кошек гибридных пород. «Вечерняя Москва» обратилась к профессиональному заводчику кошек Светлане Пономаревой, чтобы узнать, стоит ли заводить таких животных в квартире.

По словам фелинолога, гибриды крупнее домашних кошек и живут дольше. Они могут быть менее агрессивными, но сохраняют дикое поведение на протяжении всей жизни.

Светлана Пономарева дома держит каракета — экзотическую породу, полученную от скрещивания каракала с домашней кошкой. Она отмечает, что ее питомец постоянно что-то разрушает и требует особого подхода в воспитании.

«Любой кошак считает, что мы обязаны вокруг него носиться, — улыбается Пономарева. — Мы кожаные рабы, явившиеся на свет, чтобы его обслужить».

Заводчик подчеркивает, что человек в общении с кошкой должен занять свое место и ставить определенные рамки, потому что ломать животное через силу или через угрозы и крики бесполезно.

Пономарева также отмечает, что гибриды можно создавать только между близкими видами. Невозможно бульдога скрестить с носорогом, у них разные генотипы.