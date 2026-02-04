Фелинолог Монахова предостерегла от игр с кошками при помощи лазерной указки

Фелинолог Галина Монахова в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась важной информацией о правилах взаимодействия с домашними питомцами. Она предостерегла от игр с кошками при помощи лазерной указки.

По словам эксперта, кошке важно поймать «добычу», с которой ее хозяин играет. Если этого не происходит, у животного могут развиться психологические проблемы.

«В конце всегда должна быть игра, когда добыча будет поймана», — отметила Галина Монахова.

Также фелинолог добавила, что некоторые коты быстро понимают, откуда идет луч, и теряют интерес к такой игре. Однако есть и те, кто до старости играет с лазерной указкой.