Фелинолог Малькова указала на нюансы ухода за сфинксами

Многие любители кошек мечтают о питомце, который не будет оставлять шерсть на одежде и мебели. В беседе с «Ридусом» фелинолог и зоопсихолог Юлия Малькова рассказала, какие породы кошек линяют меньше других.

Самый очевидный вариант — сфинксы, кошки без волосяного покрова. Однако отсутствие шерсти не означает отсутствие ухода.

«В уходе сфинксы как раз более требовательны, чем, например, тот же мейн-кун или сибиряк. Почему? Потому что нет защиты в виде шерсти», — предупредила эксперт.

В складочках на коже таких питомцев постоянно собираются грязь, пыль и жир, поэтому им необходимы регулярное купание и протирание кожи влажным тампоном.

Кроме того, среди наименее линяющих кошек специалист выделила такие породы, как бурма, европейская и американская короткошерстная, девон-рекс, корниш-рекс, абиссинская и бенгальская.