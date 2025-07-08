Фейк: заграничные поездки россиян обложат особым налогом

В Сети появилась информация со ссылкой на Госдуму, что загранпоездки россиян обложат особым налогом. Так ли это на самом деле, выяснил 360.ru.

Фейк

В Интернете распространили информацию, что в Госдуме предложили обложить зарубежные поездки россиян налогом в 200-300 рублей. Таким образом, якобы можно будет поддержать внутренний туризм.

Правда

На самом деле, телеграм-каналы выхватили из контекста слова председателя комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, члена фракции «Новые люди» Сангаджи Тарбаева, который дал интервью изданию «Абзац».

Парламентарий заявил, что сборы помогли бы поддержать отрасль, но итоговое решение об их внедрении стоит принимать только после оценки всех экономических рисков.

В своем телеграм-канале он подтвердил, что работа по введению туристического налога на выезд не ведется, и более того, нет даже никаких предпосылок ее начинать.

То же самое Тарбаев заявил в опровержении для «Парламентской газеты», добавив при этом, что сама идея турналога на выезд логична, так как позволит оставить часть денег внутри страны.

Поиск по законопроектам на сайте Госдумы не дал никаких результатов. Портал правовой информации, где публикуются постановления и законопроекты, также не содержит документов с вышеозначенной инициативой.

Таким образом, никакого законопроекта на данный момент нет. Депутат Тарбаев лишь обозначил видение одной из мер поддержки внутреннего туризма.

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