Фейк: Россия отправит тысячи детей Донбасса на принудительные работы

В Сети появилась информация о том, что детей из новых регионов России отправляют на принудительные работы на лето. Так ли это, разобрался 360.ru.

Фейк

Российские власти собираются отправить тысячи детей Донбасса на принудительные работы. Молодежь будут использовать на стройках и при уборке полей. Для этих целей сформировали 14 трудовых отрядов, сообщили украинские Telegram-каналы.

Правда

На самом деле то, что СМИ назвали принудительными работами, — это известное с советских времен добровольное движение студенческих отрядов. Их труд оплачивается. Кроме того, участники смогут посетить разные регионы, познакомиться с новыми людьми и даже начать строить карьеру.

На днях трудовой семестр в ДНР открыли 14 студенческих отрядов. В них принимают участие более 200 донецких студентов. Они будут работать не только в республике, но и в других регионах России на стройках, в медучреждениях, детских оздоровительных лагерях, в сельском хозяйстве. Также созданы студенческие отряды проводников с компаниями РЖД и «Гранд Сервис Экспресс». Некоторые участники студотрядов поехали вожатыми в детские лагеря.

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