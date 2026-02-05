«ФедералПресс»: за помощью к блаженной Ксении Петербургской обычно обращаются при конфликтах в семье

В пятницу, 6 февраля, отмечается день памяти блаженной Ксении Петербургской. Несмотря на то что святая жила три века назад, люди до сих пор обращаются к ней за помощью. Она считается покровительницей Северной столицы, и поток паломников к ее часовне не прекращается, сообщил «ФедералПресс» .

Ксения Петербургская вышла замуж за придворного певчего Андрея Федоровича Петрова. Однако счастье было недолгим — супруг внезапно скончался, оставив Ксению вдовой в 26 лет. После этого она отказалась от всех благ и начала скитаться по улицам Петербурга.

Петербуржцы вскоре заметили, что поступки и слова Ксении имеют глубокий смысл. Если она у кого-либо просила что-нибудь, то это означало, что у этого человека возникнут невзгоды, а если отдавала, то получателя ждали хорошие новости. На рынке продавцы упрашивали «Андрея Федоровича» взять что-нибудь, так как были уверены, что это принесет удачу в торговле.

Ксения действительно обладала даром прозорливости. Известен случай, когда на Рождество 1761 года святая ходила по городу и кричала: «Пеките блины! Завтра вся Россия будет печь!». На следующий день скончалась императрица Елизавета Петровна.

После смерти Ксении ее почитание не прекратилось. В 1902 году над могилой блаженной построили новую часовню. Паломники приезжают в Петербург со всех концов света, чтобы обратиться к святой за помощью. Чаще всего к ней обращаются за помощью при конфликтах в семье, так как она считается хранительницей семейного очага.