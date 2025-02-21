«ФедералПресс»: выходные в Иркутской области будут теплыми

Специалисты Иркутского гидрометцентра обещают теплые праздничные дни в регионе с температурой выше нуля. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

В субботу, 22 февраля, в Иркутске ожидается ветер до 8 метров в секунду и температура от -2 до -4 градусов. На Байкале ветер усилится до 11 метров в секунду, местами достигая 18 метров в секунду. В западных и северных районах Приангарья скорость ветра составит до 10 метров в секунду, возможен небольшой снег.

В воскресенье, 23 февраля, отдельные районы региона снова окажутся под влиянием небольшого снега. Ветер останется активным, его скорость достигнет 10 метров в секунду. Дневная температура будет колебаться от -2 до -7 градусов. В некоторых западных и южных районах температура поднимется до +3 градусов.

Синоптики предсказывают раннее наступление весны в этом году.