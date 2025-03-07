«ФедералПресс»: в выходные жителей Хабаровска ожидает -19 градусов

По прогнозам синоптиков, погода в предстоящие выходные в Хабаровске будет радовать отсутствием осадков и ветра. В городе не ожидается неприятных сюрпризов, написал «ФедералПресс».
В Международный женский день, 8 Марта, утром температура составит -19 градусов, днем потеплеет до -7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду, ожидается ясная погода. Вечером температура опустится до -11 градусов.
В воскресенье, 9 марта, утро встретит хабаровчан морозом до -17 градусов, но уже днем потеплеет до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможно усиление ветра до 9 метров в секунду.
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