«ФедералПресс»: в выходные жителей Хабаровска ожидает -19 градусов

По прогнозам синоптиков, погода в предстоящие выходные в Хабаровске будет радовать отсутствием осадков и ветра. В городе не ожидается неприятных сюрпризов, написал «ФедералПресс» .

В Международный женский день, 8 Марта, утром температура составит -19 градусов, днем потеплеет до -7 градусов. Ветер будет дуть со скоростью 3–5 метров в секунду, ожидается ясная погода. Вечером температура опустится до -11 градусов.

В воскресенье, 9 марта, утро встретит хабаровчан морозом до -17 градусов, но уже днем потеплеет до -4 градусов. Осадков не предвидится, однако возможно усиление ветра до 9 метров в секунду.