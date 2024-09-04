«ФедералПресс»: в сентябре будет три периода магнитных бурь

Сентябрь 2024 года может оказаться непростым для людей, чувствительных к изменениям погоды, так как активность Солнца возрастает, что приводит к магнитным бурям. Прогнозы указывают на несколько сильных волн геомагнитных возмущений в начале осени, сообщило «ФедералПресс».

Этот месяц обещает быть насыщенным с точки зрения геомагнитной активности. Наиболее тяжелыми днями могут стать 4-5, 12-13 и 24–26 сентября.

По мнению ученых, первая буря ожидается с 4 по 5 сентября, но ее влияние на окружающую среду будет минимальным.

Однако в середине месяца (12-13 сентября) геомагнитный фон может колебаться, что, вероятно, скажется на здоровье метеозависимых людей. С 24 по 26 сентября ожидается буря, которая представляет собой угрозу для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.

День города в Москве — 2024: куда пойти и чем заняться

Неведомые зверушки. Кто такие фурри и чем они отличаются от квадроберов

Mike Schiller/Geisler-Fotopress

ВСУ увязли под Курском. ВС России перешли в наступление в Донбассе

Belkin Alexey/news.ru

Работодатели рассказали об отношении к личным увлечениям кандидатов

пресс-служба соцсети «Одноклассники»

Политические кошки-мышки. Украина получит ракеты JASSM, что будет дальше?

Us Air Force / ZUMAPRESS.com

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте