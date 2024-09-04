«ФедералПресс»: в сентябре будет три периода магнитных бурь

Сентябрь 2024 года может оказаться непростым для людей, чувствительных к изменениям погоды, так как активность Солнца возрастает, что приводит к магнитным бурям. Прогнозы указывают на несколько сильных волн геомагнитных возмущений в начале осени, сообщило «ФедералПресс» .

Этот месяц обещает быть насыщенным с точки зрения геомагнитной активности. Наиболее тяжелыми днями могут стать 4-5, 12-13 и 24–26 сентября.



По мнению ученых, первая буря ожидается с 4 по 5 сентября, но ее влияние на окружающую среду будет минимальным.

Однако в середине месяца (12-13 сентября) геомагнитный фон может колебаться, что, вероятно, скажется на здоровье метеозависимых людей. С 24 по 26 сентября ожидается буря, которая представляет собой угрозу для людей с ослабленным иммунитетом и хроническими заболеваниями.