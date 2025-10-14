«ФедералПресс»: в Покров Пресвятой Богородицы нельзя прибираться в доме и ссориться

Православные христиане отмечают 14 октября Покров Пресвятой Богородицы. Какие приметы соблюдались в праздник, рассказал «ФедералПресс».

Верующие в этот день посещают церковную службу, читают молитвы и ставят свечи Пресвятой Богородице. Можно встречаться с близкими, принимать гостей и угощать их выпечкой, а также помогать нуждающимся.

А вот сквернословить, ругаться, жадничать, ссориться, желать кому-то зла запрещается. То же самое касается уборки в доме и употребления алкогольных напитков.

