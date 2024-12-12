«ФедералПресс»: служба доставки и ивент-индустрия помогут получить дополнительный доход в период праздников

Издание «ФедералПресс» выяснило, где во время Нового года и праздничных каникул можно получить дополнительных доход. Наиболее популярными сферами для подработки в это время года считаются служба доставки и ивент-индустрия.
Тем людям, кто готов перевоплощаться в сказочных персонажей, можно выбрать работу промоутером или аниматором на мероприятиях. Несмотря на очевидные плюсы от этой работы в виде прибыли и праздничного настроения, она потребует максимальной мобильности и активности.
Преимущество работы курьером заключается в том, что работник сам себе может выбрать график и заработок, при этом деньги иногда выплачиваются ежедневно. В дополнительных работниках в период праздников особенно нуждаются рестораны и кафе. В этих заведениях можно найти работу официантом, поваром и помощником на кухне. Здесь доход может варьироваться каждый день и во многом зависеть от чаевых.
Шахтер погиб при обрушении породы в руднике на Урале
Уборщица несколько месяцев выносила из квартиры москвички драгоценности и деньги
Митинг к 83-й годовщине битвы под Москвой прошел в Солнечногорске
Встреча участника СВО с молодежью прошла в Богородском округе
Еще 15 земельных участков выделили врачам в Солнечногорске в 2024 году
Борцы из Богородского округа стали призерами всероссийского турнира
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте