«ФедералПресс»: служба доставки и ивент-индустрия помогут получить дополнительный доход в период праздников

Издание «ФедералПресс» выяснило, где во время Нового года и праздничных каникул можно получить дополнительных доход. Наиболее популярными сферами для подработки в это время года считаются служба доставки и ивент-индустрия.

Тем людям, кто готов перевоплощаться в сказочных персонажей, можно выбрать работу промоутером или аниматором на мероприятиях. Несмотря на очевидные плюсы от этой работы в виде прибыли и праздничного настроения, она потребует максимальной мобильности и активности.

Преимущество работы курьером заключается в том, что работник сам себе может выбрать график и заработок, при этом деньги иногда выплачиваются ежедневно. В дополнительных работниках в период праздников особенно нуждаются рестораны и кафе. В этих заведениях можно найти работу официантом, поваром и помощником на кухне. Здесь доход может варьироваться каждый день и во многом зависеть от чаевых.