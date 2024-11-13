«ФедералПресс»: резкое ухудшение погоды ожидается в Приморском крае в субботу и воскресенье

Непогода придет в Приморский край уже в эту субботу, 16 ноября. Как рассказал синоптик Борис Кубай, над регионом пройдет активный атмосферный фронт и циклон, зародившийся над Желтым морем, написал «ФедералПресс» .

Циклон будет перемещаться с запада на восток таким образом, что погода начнет улучшаться уже в течение воскресенья, 17 ноября. В понедельник в крае снова ожидается похолодание. Температура воздуха начнет увеличиваться только с середины следующей недели, добавил Кубай.

Ранее Примгидромет сообщал, что регион будет находиться под влиянием активных фронтов.