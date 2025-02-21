«ФедералПресс»: процесс оценки жилья основывается на анализе похожих квартир

В прошлом году в России было расселено 2,17 миллиона квадратных метров аварийного жилья, что свидетельствует о перевыполнении планов национального проекта. Однако процесс переселения не всегда проходит без сложностей: владельцы жилья нередко считают предложенную компенсацию заниженной. Чтобы добиться справедливой оценки, «ФедералПресс» обратился за разъяснениями.

При расселении аварийного жилья владельцам предоставляется выбор: денежная компенсация или новое жилье в пределах того же населенного пункта. Компенсация учитывает рыночную стоимость жилья, долю на общедомовую собственность и землю. Дополнительно могут быть учтены затраты на капитальный ремонт, если он не проводился, и убытки от аренды.

Процесс оценки стоимости жилья основывается на анализе аналогичных квартир в данном районе. Юрист Алена Краповницкая подчеркивает, что рассматриваются варианты на вторичном рынке, исходя из состояния аварийного жилья. Оценка проводится на основе нескольких квартир сходной площади в одном районе.

Сумма компенсации может меняться в зависимости от даты проведенной экспертизы. Обращение в суд в том же году, когда была проведена оценка, может повлиять на увеличение цены на 300–500 тысяч рублей. Если экспертиза устарела, сумма компенсации возрастает.