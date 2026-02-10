«ФедералПресс»: при покупке субсидированного билета возможна досылка документов онлайн

Она рассказала, что каждый год в дальневосточных городах наблюдаются огромные очереди к кассам, несмотря на возможность покупки билетов онлайн.

Миронова столкнулась с отказом после проверки документов, поскольку не приложила все необходимые фотографии свидетельства о рождении ребенка. Однако ей удалось избежать посещения офиса благодаря функции досылки документов в разделе поддержки сайта.

Для этого нужно создать обращение, указав в теме связь с субсидированными билетами для жителей ДФО, а в тексте письма написать код бронирования, фамилии всех пассажиров и приложить нужные документы. Если все в порядке, можно оплатить билет.