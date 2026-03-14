«ФедералПресс»: при планировании похода в лес важно сообщить близким маршрут

«ФедералПресс» обнародовал золотые правила таежного похода. Так, если человек сбился с пути, лучше остановиться и не расходовать силы впустую.

Спасатели рекомендуют в экстремальной ситуации заботиться о тепле, экономить заряд мобильного устройства и незамедлительно звонить по телефону 112 для вызова помощи.

Перед походом в лес нужно обязательно рассказать родственникам или друзьям о планируемом маршруте и времени возвращения. Лучше выбрать яркую одежду, так как человеку в камуфляжной экипировке сложнее привлечь внимание.

С собой стоит взять нож, герметичный контейнер со спичками, запасы воды и пищи. Важно освоить навыки ориентирования по карте и компасу, не надеясь только на мобильное устройство, которое может неожиданно разрядиться.