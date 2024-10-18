«ФедералПресс»: при перерасчете коммуналки после перебоев с отоплением можно обратиться в прокуратуру

Высокая нагрузка на энергосети и сильные морозы могут привести к перебоям с отоплением. Как сделать перерасчет платы за коммунальные услуги, рассказал «ФедералПресс».
Людям, оказавшимся в подобной ситуации, необходимо направить соответствующее заявление в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. При отсутствии ответных действий нужно обращаться в надзорные органы.
Так, можно передать информацию в Государственную жилищную инспекцию. Кроме того, стоит одновременно направить жалобу в региональную прокуратуру. Важно иметь акт, в котором зафиксирована проблема.
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