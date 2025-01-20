«ФедералПресс»: почти 30% россиян хотят увеличить свои доходы в 2025 году

Многие ставят себе амбициозные цели в начале года. Так, 40% россиян намерены заняться здоровьем и вести активный образ жизни. Об этом говорят результаты опроса читателей «ФедералПресс» .

Улучшение материального положения стало приоритетной целью для 29% респондентов. Покупку квартиры или автомобиля планируют по 7% участников исследования. Еще столько же хотели бы помочь своим близким.

Еще 5% в наступившем году хотели бы сделать ремонт, а 12% опрошенных ответили, что не хотят ничего менять в своей жизни.