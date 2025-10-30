«ФедералПресс»: PIR-плиты помогут утеплить балкон и сохранить пространство

При правильном утеплении балкона может увеличить полезную площадь жилья. Советами по проведению работ поделился « ФедералПресс ».

Для утепления помещения используют различные материалы: пеноплекс, пенополистирол, минеральную вату или фольгированные рулоны. Однако для экономии пространства лучше всего подходят тонкие PIR-плиты, которые обеспечивают герметичное соединение.

Важно помнить, что ремонт должен проводиться в соответствии с законом. Теплоизоляцию балкона разрешено проводить только в остекленном варианте, объединение его с жилым пространством и перемещение отопительных приборов возможны исключительно после согласования с собственниками квартир и прохождения проектной экспертизы, добавило «MK в Питере».