«ФедералПресс»: одиноким девушкам не стоит мыть голову 10 ноября

Сегодня, 10 ноября, православные вспоминают великомученицу Параскеву, которую в народе называют Параскевой Пятницей. Она считается покровительницей женской доли, семьи и домашнего уюта. Об этом сообщил « ФедералПресс ».

В этот день не стирают, не убирают и не подметают, чтобы вместе с пылью не вымести счастье. Беременным женщинам не разрешается давать деньги в долг, а одиноким девушкам не рекомендуется мыть голову, чтобы не «смыть» встречу с женихом.

Утро принято начинать с молитвы святой Параскеве. Необходимо попросить у нее здоровья, любви и защиты. Вечером желательно собраться за семейным столом. Хозяйки могут угостить киселем, постными пирогами, узваром.