«ФедералПресс»: маринование шашлыка в пластиковой таре может испортить его вкус

Приготовление шашлыков — любимая традиция многих в летний период. « ФедералПресс » поделился советами по приготовлению маринада для мяса.

Вкус блюда во многом зависит от правильного выбора мяса. Важно учитывать часть туши: для свинины предпочтительнее ошеек, который благодаря своей жирности дает отличный результат при приготовлении на углях. У баранины хороши вырезка, задняя часть и корейка, у говядины — филе.

Классический маринад готовят на водной основе с добавлением уксуса, соли, сахара, перца и лука. Другой популярный вариант — майонезный маринад, состоящий из майонеза, специй и измельченного лука.

Мариновать мясо следует в стеклянной, керамической или эмалированной емкости. А вот металлическая или пластиковая тара способна испортить вкус продукта. Продолжительность маринования зависит от типа мяса и обычно варьируется от двух до шести часов.