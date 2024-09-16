«ФедералПресс»: лазерный липолиз поможет в точечной коррекции фигуры

Для улучшения контуров фигуры и устранения эстетических недостатков активно используются косметологические аппараты. Современные технологии сделали их важнейшими инструментами в стремлении к идеалу. Об этом сообщило «ФедералПресс».
Одним из таких методов является лазерный липолиз, который основан на использовании лазерной техники. Этот подход предполагает разрушение клеток, содержащих жировые отложения, с помощью специального луча. Под его воздействием эти клетки распадаются и выводятся из организма естественным путем. Чаще всего лазерный липолиз применяется для коррекции зон живота, бедер и области подбородка.
В настоящее время косметологическое оборудование для формирования фигуры и лифтинга предлагает широкий выбор процедур как для женщин, так и для мужчин, заинтересованных в улучшении своего внешнего вида и борьбе с возрастными изменениями и накоплением жира.
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