«ФедералПресс»: лазерный липолиз поможет в точечной коррекции фигуры

Для улучшения контуров фигуры и устранения эстетических недостатков активно используются косметологические аппараты. Современные технологии сделали их важнейшими инструментами в стремлении к идеалу. Об этом сообщило «ФедералПресс» .

Одним из таких методов является лазерный липолиз, который основан на использовании лазерной техники. Этот подход предполагает разрушение клеток, содержащих жировые отложения, с помощью специального луча. Под его воздействием эти клетки распадаются и выводятся из организма естественным путем. Чаще всего лазерный липолиз применяется для коррекции зон живота, бедер и области подбородка.

В настоящее время косметологическое оборудование для формирования фигуры и лифтинга предлагает широкий выбор процедур как для женщин, так и для мужчин, заинтересованных в улучшении своего внешнего вида и борьбе с возрастными изменениями и накоплением жира.