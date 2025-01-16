«ФедералПресс»: к купанию в день Крещения нужно готовиться заранее

В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение Господне. О важности соблюдения правил безопасности при купании в ледяной воде напомнили специалисты МЧС, передает сайт «ФедералПресс».
Купаться следует только в специально оборудованных местах под наблюдением спасателей. Врачи рекомендуют заранее начать подготовку к погружению, включая закаливание и отказ от алкоголя накануне.
Важно помнить, что ныряние в прорубь связано с риском для людей с проблемами сердца и почек. В Екатеринбурге власти установили дополнительные требования к оборудованию купелей, включая ограничение количества людей на льду и наличие обогреваемых помещений.
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