«ФедералПресс»: к купанию в день Крещения нужно готовиться заранее

Фото: РИА «Новости»

В воскресенье, 19 января, православные отметят Крещение Господне. О важности соблюдения правил безопасности при купании в ледяной воде напомнили специалисты МЧС, передает сайт «ФедералПресс».

Купаться следует только в специально оборудованных местах под наблюдением спасателей. Врачи рекомендуют заранее начать подготовку к погружению, включая закаливание и отказ от алкоголя накануне.

Важно помнить, что ныряние в прорубь связано с риском для людей с проблемами сердца и почек. В Екатеринбурге власти установили дополнительные требования к оборудованию купелей, включая ограничение количества людей на льду и наличие обогреваемых помещений.

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