«ФедералПресс»: эксперты рассказали, как цифровая среда влияет на отношения подростков

В эпоху цифровых технологий способы общения и выстраивания отношений претерпели значительные изменения. Социальные сети, мессенджеры и приложения для знакомств стали неотъемлемой частью жизни, особенно для подростков. Детский поэт и эксперт по развитию детского интеллекта через поэзию и игровые формы Светлана Медведева отмечает, что современные подростки иначе проводят свое свободное время. Об этом написал «ФедералПресс» .

Они больше времени уделяют гаджетам и меньше читают художественную литературу для удовольствия. По словам эксперта, гаджеты и социальные сети становятся для подростков важным пространством для общения. Однако это не отменяет живое общение — встречи, походы в гости, праздники и игры офлайн все еще остаются актуальными.

Кандидат психологических наук, психофизиолог и психотерапевт Надежда Бабаева говорит о парадоксе современной коммуникации: люди постоянно находятся на связи, но при этом могут испытывать глубокое чувство одиночества. Подростки формируют представления об отношениях в пространстве, где лайки и реакции могут восприниматься как форма поддержки, а скриншоты переписки — как доказательство чувств.

Психолог и коуч Карина Рихтере считает, что сами чувства любви и дружбы не изменились, но изменились социальные ориентиры и представления о норме. В интернете часто демонстрируются идеализированные образы отношений, у подростков формируется впечатление, что именно так и должны выглядеть «нормальные» отношения.

Семейный психолог Ольга Преснухина отмечает, что цифровая среда создала иллюзию близости. Люди могут переписываться каждый день и считать себя друзьями или парой, хотя в реальности почти ничего не знают друг о друге.

Психоаналитик Игорь Алферов обращает внимание на феномен иллюзии бесконечного выбора. Приложения для знакомств и социальные сети создают ощущение, что потенциальных партнеров очень много и всегда можно найти кого-то «лучше». Это может снижать готовность людей вкладываться в отношения.

Эксперты сходятся во мнении: технологии сами по себе не разрушают дружбу и любовь. Все зависит от того, как люди ими пользуются. Главная задача взрослых — помочь подросткам сформировать здоровые представления об отношениях.