«ФедералПресс»: больные сахарным диабетом смогут получать лекарства по льготам

Российское правительство приняло решение расширить перечень жизненно важных лекарств, добавив в него 18 новых препаратов. В обновленный список включены медикаменты для лечения лейкоза, рака молочной железы, сахарного диабета и системной красной волчанки. Граждане, относящиеся к льготным категориям, и пациенты с определенными заболеваниями смогут получать эти лекарства бесплатно или по сниженной цене, написал «ФедералПресс» .

Льготные и бесплатные лекарства в России предоставляются определенным группам населения согласно Федеральному закону «О государственной социальной помощи». Этот механизм позволяет частично или полностью покрыть расходы на приобретение жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Первый перечень таких лекарств был составлен в 1992 году и содержал торговые наименования медикаментов.

В 2025 году в перечень вошли препараты для лечения следующих заболеваний: лимфомы, меланомы, лейкозов, рака молочной железы, сахарного диабета, волчанки, анемии при хронической почечной недостаточности, тахикардии, нарушений липидного обмена, пневмонии, перитонита, хронической обструктивной болезни легких, тяжелой формы бронхиальной астмы.

Дополнительно в перечень включены препараты для лечения тромбозов и проведения антиретровирусной терапии.

Стоит напомнить, что с 1 января 2023 года у льготников появилась возможность получать лекарства по электронным сертификатам, что значительно упростило процедуру приобретения медикаментов.