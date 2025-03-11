«ФедералПресс»: базовое страхование жилья охватывает пожары, взрывы и затопления

Страхование жилья — важный аспект защиты имущества, особенно в условиях множества потенциальных угроз. Владельцы недвижимости могут столкнуться с различными рисками, сообщил « ФедералПресс ».

Особенно остро проблема ощущается в регионах, подверженных природным катаклизмам, таким как паводки. Статистика показывает, что после наводнений спрос на страхование жилья значительно возрастает.

Существуют три основных типа страховых продуктов. Первый — базовое страхование, охватывающее первостепенные риски: пожары, взрывы и затопления. Комплексное также учитывает природные катастрофы, кражи и гражданскую ответственность. В расширенный пакет входят неисправность электрооборудования, поломка бытовых приборов и другие дополнительные риски.