«ФедералПресс»: базовое страхование жилья охватывает пожары, взрывы и затопления

Страхование жилья — важный аспект защиты имущества, особенно в условиях множества потенциальных угроз. Владельцы недвижимости могут столкнуться с различными рисками, сообщил «ФедералПресс».
Особенно остро проблема ощущается в регионах, подверженных природным катаклизмам, таким как паводки. Статистика показывает, что после наводнений спрос на страхование жилья значительно возрастает.
Существуют три основных типа страховых продуктов. Первый — базовое страхование, охватывающее первостепенные риски: пожары, взрывы и затопления. Комплексное также учитывает природные катастрофы, кражи и гражданскую ответственность. В расширенный пакет входят неисправность электрооборудования, поломка бытовых приборов и другие дополнительные риски.
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