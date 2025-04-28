«ФедералПресс»: агроволокно защитит растения от весенних заморозков

Несмотря на положительные дневные температуры, ночные весенние заморозки могут стать серьезной угрозой для огородных растений. Как защитить побеги от холода, сообщил « ФедералПресс ».

Профилактика — главное оружие в борьбе с весенними заморозками. Эксперты посоветовали учитывать целый комплекс факторов: выбор места посадки, тип почвы, агротехнику, методы укрытия.

Так, садоводоам стоит обратить внимание на нетканые материалы. Лучшее средство — укрытие агроволокном плотностью 30–60 г/м². Им можно накрывать грядки, парники или даже одиночные растения. Главное — закрепить края, чтобы не было доступа холодного воздуха.

Для защиты корней стоит применять мульчу (торф, солома, опилки, перегной) толщиной пять-семь сантиметров. Такое покрытие эффективно при ночных понижениях температуры до −2…−3 градусов.