«ФедералПресс»: 31 декабря у россиян повышается интерес к кулинарным шоу

31 декабря пользователи «Яндекса» обращаются к различным видам видеоконтента. Аналитики решили проверить популярные запросы в этот день и выделили самые частые. Подробнее о них рассказал «ФедералПресс» .

Интерес к онлайн-трансляциям крупных телеканалов увеличился почти в три раза по сравнению с обычными декабрьскими выходными. Незадолго до полуночи 95% всех запросов на видео приходились именно на прямые эфиры.

Также отмечается рост числа просмотров видеороликов с кулинарными рецептами, что свидетельствует о подготовке многих пользователей к праздничному столу. В то же время интерес к сериалам упал вдвое, а к телешоу — втрое.

Возраст зрителей оказывает значительное влияние на выбор контента. Например, фильм «Один дома» оказался особенно востребованным среди пользователей в возрасте от 18 до 34 лет, тогда как старшее поколение интересовалось им значительно меньше.