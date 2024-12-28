«ФедералПресс»: 31 декабря у россиян повышается интерес к кулинарным шоу

31 декабря пользователи «Яндекса» обращаются к различным видам видеоконтента. Аналитики решили проверить популярные запросы в этот день и выделили самые частые. Подробнее о них рассказал «ФедералПресс».
Интерес к онлайн-трансляциям крупных телеканалов увеличился почти в три раза по сравнению с обычными декабрьскими выходными. Незадолго до полуночи 95% всех запросов на видео приходились именно на прямые эфиры.
Также отмечается рост числа просмотров видеороликов с кулинарными рецептами, что свидетельствует о подготовке многих пользователей к праздничному столу. В то же время интерес к сериалам упал вдвое, а к телешоу — втрое.
Возраст зрителей оказывает значительное влияние на выбор контента. Например, фильм «Один дома» оказался особенно востребованным среди пользователей в возрасте от 18 до 34 лет, тогда как старшее поколение интересовалось им значительно меньше.
Ежегодный кадетский бал провели для учащихся школы «Лига первых» в Химках
Рекультивация крупнейшей свалки завершилась в Кировской области
Самолет AZAL в небе над Россией подвергся внешнему воздействию
Еще один незаконный хостел снесут в Мытищах по решению суда
Около 3 тысяч нелегальных такси отправили на штрафстоянки Подмосковья в 2024 году
СК завел уголовное дело о нарушении правил безопасности после ЧП в Актау
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте