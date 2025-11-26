«ФедералПресс»: 26 ноября не стоит принимать важные решения и стричь волосы

Православные верующие 26 ноября почитают память святого Иоанна Златоуста, одного из величайших богословов христианской церкви. О традициях и приметах праздника рассказал « ФедералПресс ».

Так, люди традиционно старались избегать принятия важных решений, поскольку считалось, что подобные действия обречены на неудачу.

Кроме того, получение денег в подарок или в качестве оплаты труда воспринималось крайне осторожно: денежное вознаграждение якобы притягивало недуги и неприятности.

Не рекомендовалось подстригать волосы и проводить манипуляции с внешностью, потому что это нарушало естественный баланс красоты.

Особое значение придавали духовной чистоте и миролюбию. Людей настоятельно предостерегали от споров, обсуждений чужих недостатков и участия в азартных играх.