«ФедералПресс»: 23 июня важно избегать одиночества и ссор
Православные христиане 23 июня почитают священномученика Тимофея Прусского, в народе этот день назван знамением Тимофея. «ФедералПресс» перечислил народные приметы, которые считались важными.
Главная рекомендация — избегать одиночества. Также необходимо закрывать окна и двери. В народе верили, что такие действия защитят дом от нечистой силы.
Благоприятным считался поход в баню с добавлением целебных трав, таких как полынь, ромашка, папоротник. Травяные процедуры очищали тело и дух, придавали бодрости и энергии.
Категорически не рекомендовалось ссориться, сплетничать или давать деньги в долг — это называлось «растрачиванием счастья». Лучше провести день тихо, заняться домом, выпить чай с травяным отваром.