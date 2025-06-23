«ФедералПресс»: 23 июня важно избегать одиночества и ссор

Православные христиане 23 июня почитают священномученика Тимофея Прусского, в народе этот день назван знамением Тимофея. « ФедералПресс » перечислил народные приметы, которые считались важными.

Главная рекомендация — избегать одиночества. Также необходимо закрывать окна и двери. В народе верили, что такие действия защитят дом от нечистой силы.

Благоприятным считался поход в баню с добавлением целебных трав, таких как полынь, ромашка, папоротник. Травяные процедуры очищали тело и дух, придавали бодрости и энергии.

Категорически не рекомендовалось ссориться, сплетничать или давать деньги в долг — это называлось «растрачиванием счастья». Лучше провести день тихо, заняться домом, выпить чай с травяным отваром.