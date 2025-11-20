«ФедералПресс»: 20 ноября важно проявлять решительность и избегать пустых разговоров

По народному календарю 20 ноября отмечают Федотов день, символизирующий завершение осени и начало зимы. « ФедералПресс » рассказал о приметах и обычаях праздника.

Одним из ключевых моментов было стремление избежать проявлений нерешительности и бесполезных разговоров. Народная традиция гласит, что человек, колебавшийся или мешкавший в принятии решений 20 ноября, всю зиму будет испытывать подобные трудности в своей повседневной жизни.

Кроме того, важным условием считалось беречь себя от излишних переживаний, негативных эмоций и эмоциональных перегрузок. Люди старались соблюдать гармонию и душевное равновесие, отказываясь от конфликтных ситуаций, ненужных споров, грусти и постоянных сетований.